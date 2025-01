Tv, su RaiPlay “L’età sperimentale”, scritto da e con Erri De Luca

Roma, 20 gen. (askanews) – Dal 25 gennaio sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay “L’età sperimentale” un progetto scritto e interpretato da Erri De Luca e diretto da Marco Zingaretti. Il film è stato presentato in anteprima nella sezione Proiezioni Speciali del 72esimo Trento Film Festival.

“L’età sperimentale” è un viaggio intimo e riflessivo nella quotidianità e nelle emozioni di un uomo che esplora il processo dell’invecchiamento. “A che somiglia quest’età?” si chiede De Luca. “Alla risalita di un bosco di montagna. Nel fitto delle conifere entra poca luce, vedo giusto quello che mi sta stretto intorno, ma verso l’alto si diradano, si aprono radure, c’è più luce. In questa età da cima del bosco vedo lontano, scorci di futuro, non il mio, quello senza di me”. In questo monologo intenso e coinvolgente, De Luca intreccia esperienze personali e riflessioni universali, accompagnando lo spettatore in un percorso emozionante tra introspezione e superamento dei limiti.

Il mediometraggio, della durata di 26 minuti e girato in 4K CinemaScope (prodotto da Soul Film Production in collaborazione con OH!PEN e Montura), nasce dalla singola ripresa in piano sequenza di una “s-cordata” (così la definisce lo stesso autore) ovvero una salita su roccia senza corda né protezioni, del protagonista. Una metafora per raccontare la sfida e la bellezza di vivere pienamente la vecchiaia. Le immagini, realizzate dal direttore della fotografia Samir Iacovone, e le riprese aeree del drone pilotato da Andrea Farina sono affiancate da una colonna sonora unica, firmata da Francesco Cavasini. Utilizzando strumenti dimenticati, come un vecchio pianoforte scandinavo e un lamellofono degli anni ’60, le musiche amplificano la potenza narrativa e visiva del racconto. Tra le particolarità di questa produzione, spicca l’attesa della neve fra le montagne abruzzesi, da dicembre a gennaio 2024, necessaria per rappresentare visivamente il cammino simbolico verso la vetta della vita.

Erri De Luca, noto al grande pubblico per romanzi di grande successo come “Non ora, non qui” e “Il peso della farfalla”, è un artista poliedrico con una lunga esperienza nel mondo cinematografico. La sua capacità di combinare scrittura, interpretazione e produzione lo ha reso una figura unica nel nostro panorama culturale. Nel 2013, ha vinto il premio come miglior cortometraggio al prestigioso Tribeca Film Festival di New York con “Il turno di notte lo fanno le stelle”, da lui scritto e interpretato. Tra gli altri progetti cinematografici che lo vedono protagonista spiccano i documentari “Alberi che camminano” e “La musica provata”, oltre alla sua partecipazione nel 2019 al film “Alé”, dove racconta la sua esperienza come arrampicatore e amante della montagna.