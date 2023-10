Ucraina, Mattarella: auspicio si creino condizioni per pace giusta

Porto, 6 ott. (askanews) – L’auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera. E’ il senso dell’intervento svolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della discussione al vertice Arraiolos dei capi di Stato Ue in corso a Porto.

Il panel di questa mattina era dedicato alla situazione in Ucraina e il capo dello Stato ha ricordato come, di fronte all’aggressione russa all’Ucraina, l’Unione Europea abbia reagito con fedeltà ai suoi valori, con compattezza, fornendo assistenza militare, ingenti risorse finanziarie e prospettive assicurate per la ricostruzione.