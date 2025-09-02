Ucraina, telefonata Meloni-Schoof in vista di summit volenterosi

Roma, 2 set. (askanews) – Telefonata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro olandese

Dick Schoof in vista della riunione dei ‘volenterosi’ giovedì a Parigi, a cui la premier parteciperà da remoto.

“Giovedì – scrive Schoof su X – mi recherò a Parigi per un incontro della Coalizione dei Volenterosi. In preparazione all’incontro, oggi ho parlato con il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Poiché la Russia ha mostrato scarsa disponibilità a negoziare e continua i suoi attacchi contro le città ucraine, è fondamentale che manteniamo il nostro supporto militare all’Ucraina. I Paesi Bassi stanno lavorando a stretto contatto con i nostri alleati europei per assumerci la responsabilità della sicurezza dell’Ucraina e del nostro continente nel suo complesso”, conclude il premier.