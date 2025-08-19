X
Ucraina, Trump “Sì a garanzie di sicurezza ma non sarà la Nato”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ci sarà “una certa forma” di garanzia per la sicurezza dell’Ucraina, ma “questa forma” non può essere rappresentata dalla Nato. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervistato dalla Fox. Secondo Trump, la visione russa è che con la Nato significherebbe avere “il tuo nemico che siede sul tuo confine”. Il capo della Casa Bianca ha poi escluso l’invio di militari Usa in Ucraina. “Avete la mia parola”, ha detto. Riguardo invece agli armamenti dati dagli Stati Uniti all’Ucraina adesso “sono pagati dalla Nato”, a differenza di quanto accadeva “con l’amministrazione Biden”. “Noi vendiamo equipaggiamenti militari alla Nato e la Nato paga subito. Non come con Biden”, ha precisato Trump. Il capo della Casa Bianca ha poi confermato la disponibilità a un incontro trilaterale se prima l’incontro Putin-Zelensky “andrà bene”. “Ho sentito il presidente Putin, stiamo cercando di organizzare un incontro con il presidente Zelensky. Vedremo come andranno le cose, e se tutto andrà bene allora parteciperò ad una riunione trilaterale”, ha osservato. “Spero che il presidente (russo) Putin si comporti bene”, ha anche dichiarato Trump. “Se non lo farà, la situazione diventerà molto dura”, ha aggiunto. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, deve invece “dimostrare una certa flessibilità” e deve “fare quello che deve fare” per mettere fine alla guerra, ha ancora detto Trump.
