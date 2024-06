Ue, Faz: von der Leyen tratterà con Meloni su commissario Italia

Roma, 25 giu. (askanews) – Ursula von der Leyen, che sarà indicata per un bis alla guida della Commissione europea, parlerà con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni del “futuro portafogli italiano” nella Commissione. Lo scrive la tedesca Faz, citando fonti europee, precisando che il contatto avverrà con Meloni in quanto “primo ministro italiano, non come leader del partito Fratelli d’Italia” e dunque la trattativa per il commissario avverrà non “sulla base del programma” di Fdi.

Lo ‘schema’ sarebbe dunque quello di un via libera del governo di Roma all’esecutivo comunitario, ma senza entrare nella maggioranza.

Meloni è stata informata di questa decisione da uno dei negoziatori del Ppe. In particolare, secondo quanto si apprende, alla premier è stato assicurato che al commissario italiano saranno assegnate deleghe “pesanti”.