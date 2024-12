Ue, Meloni: fatti smentiscono mantra presunto isolamento Italia

Roma, 17 dic. (askanews) – Prosegue “il mantra del presunto isolamento dell’Italia” ma “i fatti dimostrano il contrario”: “per numerosi osservatori internazionali il governo è centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento positivo che dovrebbe inorgoglire ogni italiano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles.