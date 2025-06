Ue, parere favorevole Bce a adozione euro in Bulgaria da gennaio 2026

Roma, 4 giu. (askanews) – Parere positivo della Banca centrale europea nell’ultimo “Rapporto di convergenza” riguardo alla Bulgaria nel suo percorso verso l’adozione dell’euro a partire dal primo gennaio del prossimo anno.

Secondo l’istituzione monetaria, la Bulgaria ha compiuto buoni progressi nel percorso prestabilito. “Questa valutazione positiva spiana la strada alla Bulgaria per lanciare l’euro dal primo gennaio a diventare il 21º Stato membro”, afferma il capo economista della BCE, Philip Lane citato in un comunicato. “Voglio congratularmi con la Bulgaria per il suo enorme impegno a fare gli aggiustamenti necessari”.

Secondo il rapporto della Bce e la Bulgaria si è mossa nell’ambito dei parametri di riferimento e dei requisiti legali previsti nei suoi criteri di convergenza. Dal luglio del 2020 ha partecipato al meccanismo di tassi di cambio ERM II e, in un contesto economico e impegnativo, ha compiuto ulteriori passi verso l’integrazione europea.

Per quanto riguarda la stabilità dei prezzi, ad aprile l’inflazione media in Bulgaria sia è attestata a 2,7%, quindi appena al di sotto il criterio di riferimento del 2,8%. Per quanto riguarda i parametri di bilancio, la Bulgaria non è stata oggetto di procedure Ue per deficit eccessivi a partire dal 2012. Il disavanzo di bilancio nel 2024 si attestato esattamente al 3% del Pil, in linea con i il valore limite stabilito dal Patto di stabilità e di crescita, mentre l’indebitamento sul Pil è stato pari al 24,1%, quindi ben inferiore al 60% di riferimento del patto stesso. (fonte immagine: European Union, 2025).