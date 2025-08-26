Una Classic Defender V8 ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

ROMA (ITALPRESS) – L’ultima creazione Works Bespoke in edizione limitata di Land Rover Classic si ispira alla Land Rover Series I personale di Sir Winston Churchill, che gli fu donata nel 1954. Verranno prodotti solo dieci esemplari della Classic Defender V8 Churchill Edition. Questa edizione, suggerita dal rivenditore autorizzato Classic Emil Frey, proprietario dell’originale Churchill Series I registrata “UKE 80″, mostra il livello di personalizzazione disponibile per i clienti Land Rover Classic grazie al programma Works Bespoke per Classic Defender V8.

La Classic Defender V8 Churchill Edition sfoggierà l’identica tinta Bronze Green originale, accuratamente riprodotta dai tecnici della Classic Works. Il tradizionale colore intenso e ricco viene utilizzato anche sui cerchi in acciaio da 16” per impieghi gravosi e sui dettagli interni, inclusa la cornice della consolle centrale.

Caratteristici anche il paraurti anteriore zincato e la classica griglia in rete metallica, mentre il frontale presenta la cornice dei fari in nero opaco, ed è ispirato alla posizione della targa anteriore sull’iconica 4×4 di Churchill. Ulteriori dettagli includono una decalcomania “UKE 80” sui parafanghi anteriori e una targhetta personalizzata sul retro, oltre alle protezioni zincate e non verniciate.

L’interno presenta una lussuosa pelle semi-anilina Bottle Green della Bridge of Weir , che si estende alle maniglie di tenuta dei passeggeri, abbinata ai particolari e al rivestimento del cielo Windsor Ebony, mentre il cruscotto sfoggia un orologio esclusivo, con quadrante blu e striscia rossa, ispirato allo champagne Pol Roger Sir Winston Churchill.

“La Classic Defender V8 Churchill Edition è un fantastico esempio di ciò che è possibile quando l’idea di un cliente incontra l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli degli esperti Land Rover Classic. I nostri esperti di Works Bespoke hanno sottilmente catturato l’essenza dell’iconica Land Rover di Winston Churchill del 1954 per creare questi esclusivi veicoli in edizione limitata, che ora vengono realizzati a mano nel nostro impianto di livello mondiale” ha dichiarato Dominic Elms, Managing Director di Jaguar Land Rover Classic.

“UKE 80″, una Land Rover Serie I con passo da 86” fu originariamente donata a Winston Churchill nella sua tenuta di Chartwell il 30 novembre 1954, in occasione del suo 80° compleanno. Il veicolo, registrato UKE 80, presentava modifiche su misura al lato passeggero del veicolo, poichè il suo scopo principale era quello di portare Churchill all’interno della sua tenuta. Queste includevano una seduta più ampia con un bracciolo centrale ripiegabile, riscaldamento del vano piedi e una maniglia rivestita in pelle.

La Serie I rimase nella tenuta Chartwell fino alla morte di Winston Churchill nel gennaio 1965, quando passò al genero. Rimase in famiglia fino al 1973, e fu acquistata dall’attuale proprietario svizzero nel 2013. Il veicolo è stato poi restaurato e trasferito al Museo Emil Frey Classics a Safenwil in Svizzera dove rimane da allora.

Gli esperti di Land Rover Classic hanno visitato “UKE 80” per immergersi completamente nei dettagli d’epoca dell’originale, per garantire che ogni aspetto della Churchill Edition sia all’altezza della sua ispirazione. Il team ha analizzato la vernice per assicurarsi che il colore fosse identico all’originale Bronze Green. Sono stati raccolti anche campioni del rivestimento interno originale per assicurare che la pelle semi-anilina Bottle Green della Bridge of Weir abbia la tonalità perfetta.

Oltre ai modelli 90 e 110 Station Wagon, sono disponibili anche le varianti Soft Top della Churchill Edition. Il Soft Top presenta una capote in tela su misura che garantisce una vestibilità perfetta, ispirata a quella montata sull’ultimo Defender “classico” prodotto a Solihull nel 2016. Le sezioni laterali e posteriori possono essere slacciate e arrotolate per la guida all’aria aperta, pur mantenendo un certo grado di protezione dalle intemperie, e Land Rover Classic ha aggiunto punti di ancoraggio aggiuntivi per mantenere la tela saldamente fissata alle velocità autostradali.

L’introduzione della Churchill Edition segue il lancio delle varianti 90 e 110 Station Wagon e 90 Soft Top della Classic Defender V8, tutte disponibili per i clienti Works Bespoke su commissione secondo le proprie specifiche.

Nell’ambito del programma Works Bespoke, il team specializzato di Land Rover Classic Works può creare veicoli veramente su misura partendo da zero, comprese opzioni e accessori unici ispirati a veicoli Land Rover specifici o di particolare rilievo nella storia del brand. Che il veicolo sia destinato all’uso in una tenuta di campagna, in spiaggia o in un ambiente urbano, Land Rover Classic può dare vita al fuoristrada da sogno di ogni cliente.

– foto: ufficio stampa JLR Italia –

(ITALPRESS).