Us Open, Sinner avanza facilmente al secondo turno: “Ora sto bene”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner accede al secondo turno degli Us Open 2025. L’azzurro, numero uno del mondo e del seeding, nonché campione in carica, non sbaglia all’esordio e vince nettamente contro il ceco Vit Kopriva (numero 89 del ranking Atp). 6-1 6-1 6-2, in un’ora e 38 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro. Sarà Alexei Popyrin l’avversario di Jannik al secondo turno. L’australiano, numero 36 del ranking Atp, ha eliminato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori, vincendo con il punteggio di 6-3 6-3 7-6 (3). Sarà il secondo scontro diretto tra Sinner e Popyrin, che ha vinto l’unico precedente, datato però 2021.

“L’atmosfera a New York è bellissima . Sono felice di essere tornato in campo e di stare bene. Abbiamo lavorato molto per essere pronti per oggi e tornare al top. Sono contento di essere riuscito a iniziare al meglio il mio percorso”, ha detto a caldo il numero uno del mondo. “Non c’è da preoccuparsi per la vescica alla mano: volevo solo proteggerla un po’ oggi. La vescica mi viene spesso quando non gioco per un paio di giorni. La partita di oggi nel complesso è stata buona: ci sono un po’ di cose da migliorare, ma in generale sono contento. Oggi non tornerò ad allenarmi, Simone (Vagnozzi ndr.) ha detto di no. Domani mi allenerò per trovare più ritmo possibile. Siamo molto sul pezzo e vedremo come andrà”, ha aggiunto poi Sinner, ai microfoni di Sky Sport.

MUSETTI BATTE IN QUATTRO SET MPETSHI PERRICARD

Vittoria anche per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 10 del mondo e del seeding, batte in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard. 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro. Sarà David Goffin l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno. Il tennista belga ha sconfitto in rimonta in quattro set il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-7 (2) 6-4 6-3 7-5. Musetti e Goffin si affronteranno per la quarta volta in carriera. I precedenti vedono l’azzurro in vantaggio 2-1, ma l’ultima sfida l’ha vinta il belga (al Masters 1000 di Shanghai del 2024).

“Oggi era importante rimanere calmi e gestire bene ogni turno di servizio, dove bisognava essere sempre sul pezzo – ha dichiarato a caldo Musetti – Le poche chance concesse da Mpetshi Perricard sul suo servizio andavano sfruttate. Oggi ero molto concentrato sul piano di gioco, che ho praticamente sempre rispettato. Ringrazio il pubblico per il supporto, sono contento che i tifosi italiani siano arrivati sin qui”.

ARNALDI SI FA RIMONTARE DA CERUNDOLO

Matteo Arnaldi è uscito di scena al primo turno dagli Us Open 2025. Il sanremese si arrende al quinto set di fronte all’argentino Francisco Cerundolo, 19 del mondo e del seeding, dopo tre ore e 45 di lotta. L’azzurro non sfrutta due set e un break di vantaggio e cede al sudamericano con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3. Cerundolo incontrerà ora o Riedi o Martinez.

TUTTO FACILE PER SWIATEK

Esordio sul velluto per Iga Swiatek nel singolare femminile degli Us Open. La tennista polacca, numero 2 del mondo e del seeding, si è imposta al primo turno sulla colombiana Emiliana Arango, numero 84 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-2. Nella prossima gara del Major della “Grande Mela” Swiatek sfiderà la olandese Suzan Lamens, oggi vincitrice contro la statunitense Valerie Glozman con lo score di 6-4 6-2.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Mattia Bellucci tornerà in campo contro Carlos Alcaraz nel match valido per il secondo turno del singolare maschile degli Us Open. Il tennista lombardo e lo spagnolo, numero due del mondo e del seeding, si sfideranno sull’Arthur Ashe Stadium nella notte tra mercoledì e giovedì non prima dell’una. In campo non prima dell’una anche Jasmine Paolini, che affronterà la statunitense Iva Jovic sul Louis Armstrong Stadium. Luciano Darderi, infine, sarà impegnato contro l’americano Eliot Spizzirri nel terzo match a partire dalle 17 sul campo numero 12 del Flushing Meadows Park.

