Usa, Meloni: ricomposizione Trump-Musk sarebbbe buona notizia

Roma, 12 giu. (askanews) – “Penso che Trump sia un leader coraggioso, schiettto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi iocnsidero una persona schietta, coraggiosa e e determinata che difende i suoi interessi naizonali quindi direi che ci capiamo bene anche quando non andiamo d’accordo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata in videocollegamento con Milano per i 25 anni del quotidiano Libero.

Su Musk, ha proseguito la premier, quest’ultimo suo “contrasto” col presidenete Trump “smonti un po’ molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi, che parlavano di questo sodalizio tra la destra politica e il potere tecno-finanziario. Direi che invece si tratta di persone che possono decidere di avere ottimi rapporti o di averne di pessimi. Nel merito, ho visto che Musk si è scusato per alcuni suoi tweet, penso abbia fatto bene, e ho visto che Trump si è dichiarato disponibile a una ricomposizione, che penso sarebbe una buona notizia”.