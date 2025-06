Usa, Trump giunto a Palazzo Huis Ten Bosch per cena leader Nato

L’Aia, 24 giu. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump è giunto al Palazzo Huis Ten Bosch dove lo attendeva il re d’Olanda Guglielmo Alessandro e gli altri leader della Nato, nella cena offerta per il summit dell’Alleanza. Trump indossa un completo blu con cravatta blu.

Trump è atterrato con il suo Air Force One ad Amsterdam – Schiphol. Dopo l’atterraggio, Trump si è recato – con un’imponente processione di veicoli, tra cui la sua Cadillac blindata The Beast – immediatamente al Palazzo Huis ten Bosch all’Aia per la cena con i leader, su invito di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima.

La cena è iniziata non appena Trump è arrivato.

Pochi minuti prima dell’arrivo di Trump c’è stato qualche secondo di scompiglio davanti al Palazzo: il tappeto rosso è stato sollevato dal vento e il personale si è dovuto mettere a srotolare di nuovo il red carpet e a bloccarlo con i piedi.

Poco prima Emmanuel e Brigitte Macron, la coppia presidenziale francese si era fermata proprio sullo stesso red carpet prima di entrare al Palazzo Huis Ten Bosch, per permettere ai fotografi di scattare una bella foto, dopo essere recentemente finiti al centro dell’attenzione per un presunto spintone di Brigitte al marito.

All’arrivo dei capi di stato e di governo al Palazzo, tra gli altri ad attirare l’attenzione è stato il saluto del presidente svedese Ulf Kristersson e signora alla coppia reale: Birgitta Ed, la moglie Kristersson indossava il colletto clericale. E non a caso: è sacerdotessa della Chiesa di Svezia. La moglie di Kristersson, è stata ordinata sacerdote nel gennaio 2023. Da allora, ha indossato regolarmente il colletto clericale, scatenando un acceso dibattito in Svezia.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipa alla cena con il re. L’Ucraina non è membro della NATO e non ricoprirà un ruolo ufficiale domani, ma è stata invitata dal re a partecipare alla cena. Il presidente ucraino indossa un abito elegante segnando un deciso cambio di look. Zelensky non è venuto con la moglie, come neppure lo stesso Trump e anche il primo ministro britannico Keir Starmer.

Secondo il programma diffuso dalla NATO, la riunione di lavoro vera e propria a livello di capi di governo e di Stato al summit in corso all’Aia durerà 2 ore e mezza e si terrà domani mercoledì 25 giugno dalle 10.30, dopo la foto ufficiale.

Si tratta di una cesura nel segno dell’essenzialità rispetto agli ultimi vertici NATO: a Washington DC, Vilnius e Madrid i leader hanno tenuto tre sessioni di questo tipo ogni volta. Il segretario generale della NATO Mark Rutte, nel suo nuovo incarico, ha optato per tale variante.

La conferenza stampa di chiusura del segretario generale è prevista invece per le 14, anche se più tardi nel pomeriggio sono previsti altri importanti appuntamenti.