Vacanze estive, i consigli per proteggere la propria casa

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo delle vacanze estive, molte famiglie italiane si preparano a partire e lasciare incustodite le proprie abitazioni. Un momento di meritato riposo che, tuttavia, può trasformarsi in un’occasione per i malintenzionati.

Stando a quanto emerso dalla terza edizione dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, i mesi estivi sono quelli caratterizzati da una maggiore incidenza di furti nelle case degli italiani. I dati del 2023, quelli dell’ultima rilevazione presentata alla fine del 2024, hanno mostrato un aumento da 9.174 furti a maggio a 10.461 a giugno, raggiungendo i 13.153 a luglio fino ad arrivare al picco di 13.560 furti nel mese di agosto, segnando un incremento del 48% dei casi rispetto a maggio.

Questo incremento è strettamente legato alla maggiore mobilità e agli spostamenti per le vacanze, che comportano una ridotta presenza di persone nelle abitazioni; l’Osservatorio rivela infatti che il 68,9% dei furti avviene quando non c’è nessuno in casa.

Per quanto riguarda i punti di accesso, nel 52,8% dei casi i ladri entrano da finestre e porte finestre, mentre nel 44,6% attraverso porte (principale o secondaria).

Verisure, azienda che opera nel settore degli allarmi monitorati e della sicurezza di case, famiglie e attività commerciali,

ha stilato una lista di linee guida sulla sicurezza, per fornire consigli da mettere in pratica per prevenire le intrusioni di malintenzionati.

Sicurezza di porte e finestre: Assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e bloccate, inclusi accessi secondari, finestre del seminterrato e portefinestre.

Impianto elettrico e gas: Scollegare gli elettrodomestici non essenziali e verificare che il gas sia chiuso per prevenire incidenti.

Simulazione di presenza: Utilizzare timer per luci e dispositivi elettronici per creare l’illusione che la casa sia abitata.

Discrezione sui social media: Evitare di annunciare le vacanze sui social media e di condividerne gli aggiornamenti in tempo reale, per non rendere nota l’assenza da casa.

Sorveglianza di amici e vicini: Chiedere a un amico e a un vicino fidato di raccogliere la posta e di segnalare eventuali attività sospette.

Verifica dell’assicurazione: Controllare che la polizza assicurativa sia attiva e copra eventuali furti o danni durante l’assenza.

Contatti di emergenza: Lasciare un numero di emergenza a una persona di fiducia per essere contattati in caso di necessità.

Telecamere di sorveglianza e app di controllo da remoto: Installare telecamere di sicurezza ben visibili all’esterno per scoraggiare i ladri, utilizzando anche l’app di controllo da remoto per monitorare in tempo reale la situazione all’interno della propria abitazione.

Attivazione dell’allarme e collegamento alla Centrale Operativa: Valutare l’installazione di un sistema di allarme che includa il collegamento a una Centrale Operativa, che offre vantaggi quali il controllo h24, l’intervento immediato in caso di emergenze o intrusioni, intervento in loco delle Guardie Giurate e avviso delle Forze dell’Ordine. Se già si è in possesso di un sistema di allarme, ricordarsi di attivarlo prima di partire, controllando che tutti i sensori funzionino correttamente e aggiornando i contatti di emergenza.

Adottare tecnologie di sicurezza avanzate: Un sistema di allarme moderno, collegato a una Centrale Operativa attiva 24/7, non solo rappresenta un deterrente efficace, ma garantisce un intervento immediato, sia che ci si trovi in casa o meno. Può essere utile anche l’installazione di una serratura intelligente in grado di resistere alle tecniche di scasso più comuni, rafforzando la protezione contro i tentativi di intrusione.

– foto ufficio stampa Verisure –

(ITALPRESS).