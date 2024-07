Vaccini, Tajani: affidarsi a scienza, non è scelta Parlamento

Roma, 8 lug. (askanews) – Sui vaccini “deve essere la scienza a dire quel che è giusto o quello che non è giusto, non può essere una scelta parlamentare a decidere come si combatte il morbillo. Bisogna riflettere prima di parlare. Non sono medico, sono ignorante in medicina e se devo vaccinarmi o vaccinare i miei nipoti lo chiedo al medico”. Lo ha detto Antonio Tajani durante la sua relazione al Consiglio nazionale di Forza Italia.