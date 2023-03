Valtteri Bottas entra nella “Tribe” Alfa Romeo con la sua Giulia GTam

TORINO (ITALPRESS) – Il team Alfa Romeo ha accolto presso il dealer Stellantis&You di Torino il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas per consegnargli la sua Alfa Romeo Giulia GTAm, acquistata dal campione finlandese nel caratteristico Rosso Alfa Romeo. Con l’acquisto di una delle 500 Giulia GTA, la vettura più potente mai realizzata dal marchio italiano, Valtteri Bottas entra a pieno titolo a far parte dell’appassionata “Tribe” Alfa Romeo.

A celebrare la consegna della vettura al campione finlandese erano presenti tutti i massimi esponenti del marchio che, dopo la consegna, lo hanno accolto presso il Centro Stile ed Head Quarter Alfa Romeo. Ma non solo, tutto il team ha festeggiato insieme al pilota un momento che va ben oltre il semplice acquisto di una vettura Alfa Romeo. Il suo desiderio di diventare proprietario di una “vettura leggendaria” per il marchio rappresenta una manifestazione di personale unione al marchio con il quale il pilota condivide ideali e valori. Un motivo di orgoglio per chi fa della nobile sportività italiana un valore fondante dal 1910.

Approfittando dell’incontro, Valtteri ed il team hanno avuto modo, inoltre, di confrontarsi su progetti in divenire che vedono il pilota coinvolto in prima persona. “Per Alfa Romeo questo è un momento speciale. Valtteri Bottas è un professionista eccellente, un vincente, e la sua lunga carriera in F1 costellata da 10 gran premi vinti ne è la dimostrazione. La sua volontà di entrare a far parte del ristretto ed esclusivo circolo dei clienti di Giulia GTA ci riempie di orgoglio. In un mondo in cui il business è spesso guidato da obblighi contrattuali, oggi stiamo celebrando qualcosa di diverso: Valtteri ci ha dimostrato che talvolta è la passione a guidare le nostre scelte. Benvenuto Valtteri nel cuore della nostra ‘tribè” ha detto Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager.

“Sono ovviamente un appassionato di auto, da sempre. Ma soprattutto amo il Brand Alfa Romeo. Per me è un onore essere ambasciatore del marchio e adesso diventare un cliente, possessore di una delle 500 Giulia GTA; dal punto di vista tecnico, Giulia GTA è una è una vettura eccellente, sviluppata in collaborazione con Sauber Engineering sfruttando le competenze ed il il know-how tecnico che arriva direttamente dalla Formula 1, ma per noi appassionati dell’auto e del motorsport rappresenta molto di più. Fa risorgere una delle leggende dell’automobilismo, la Giulia GTA del 1965, e rappresenta perfettamente il DNA del marchio, la passione per il motorsport, il piacere di guida ed un fascino stilistico unico ed inconfondibile” ha dichiarato

Valtteri Bottas.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).