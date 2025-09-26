Vaste piantagioni di canapa per 3 milioni di euro, maxi-sequestro nel Catanzarese

CATANZARO (ITALPRESS) – I Finanzieri del gruppo di Catanzaro hanno individuato vaste piantagioni di canapa realizzate su alcuni appezzamenti di terreno ricadenti in agro dei comuni di Tiriolo e Settingiano. L’attività operativa svolta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro in stretta collaborazione con il personale della sezione aerea di Lamezia Terme e della Stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 1300 piante di canapa indiana, di altezza variabile da un metro e mezzo a più di due metri e con infiorescenze in ottimo stato di maturazione. Le piantumazioni, scrivono le fiamme gialle in una nota, occultate “da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante e realizzate con il cosiddetto metodo “a macchia di leopardo”, ovvero sfruttando piccoli terrazzamenti non molto distanti tra loro, venivano annaffiate con ingegnosi sistemi di irrigazione e monitorate da ignoti autori anche attraverso la collocazione di foto-trappole”.

Tenuto conto del numero e delle dimensioni delle piante rinvenute, ormai prossime alla raccolta, “la vendita al dettaglio della marijuana, ottenuta dalla successiva essiccazione, avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa 3 milioni di euro”. Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che conduce le indagini volte a risalire ai responsabili delle coltivazioni.

