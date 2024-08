Vela, Luna Rossa batte American Magic nelle regate preliminari di Coppa

Roma, 23 ago. (askanews) – Secondo giorno di regate preliminari nell’America’s Cup 2024 con Luna Rossa che dopo l’esordio agrodolce di giovedì (prima il ritiro nella sfida contro New Zealand, poi il riscatto vincendo contro Orient Express) vince e convince contro l’ottima imbarcazione americana di American Magic. Due vittorie nelle prime tre regate della competizione, dunque, per Luna Rossa, che si lascia così alle spalle il problema riscontrato all’esordio con New Zealand.