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Venezia, Salvini: no alla moschea, inaccettabili minacce e ricatti

| 27 Agosto 2026 15:49 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 27 ago. (askanews) – “Inaccettabili le minacce di chi pensa di poter ricattare Venezia e le sue istituzioni: le segnalazioni del caso saranno trasmesse alle autorità competenti”. Lo ha scritto su X il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando le reazioni della comunità bengalese di Venezia all’annuncio del no alla realizzazione di una moschea.

“Lo ribadisco: NO alla moschea a Venezia e in tutta Italia. STOP a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un’intesa con lo Stato italiano, nel pieno rispetto delle nostre leggi, dei nostri valori e delle nostre regole. Basta arroganza e basta ricatti”, ha concluso Salvini.

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