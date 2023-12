Vincono Boston e Milwaukee, Curry senza triple dopo 268 gare

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ sempre testa a testa nella Eastern Conference fra Boston e Milwaukee. Al TD Garden prova di forza dei Celtics, che battono Orlando 114-97 vincendo la 14esima gara su 14 in stagione davanti al proprio pubblico. Jaylen Brown (31 punti di cui 17 nell’ultimo quarto) guida Boston, che dall’arco mette 17 triple, per quello che è il 20esimo successo in 25 gare. Bene anche Tatum (23 punti) e Porzingis (15 punti e 10 rimbalzi), ai Magic – 38,2% dal campo – non basta un super Banchero da 36 punti e 10 rimbalzi. Tiene però il passo Milwaukee, trascinata da Antetokounmpo (26 punti e 17 rimbalzi) e Lillard (39 punti) nel 128-119 su Houston: 13esimo successo interno consecutivo, si ferma dopo cinque gare la striscia positiva dei Rockets. Il fuoriclasse greco supera anche Abdul-Jabbar come miglior rimbalzista nella storia dei Bucks.

A Ovest si prende la scena New Orleans, che travolge 146-110 San Antonio con 29 punti di McCollum e 26 di Ingram, ma soprattutto con 22 triple che stabilisce un nuovo record nella storia dei Pelicans. Wembanyama (17 punti e 13 rimbalzi) è una delle poche note liete in casa Spurs dopo la vittoria sui Lakers che aveva interrotto una serie negativa che durava da 18 partite. In ripresa Phoenix e Golden State. Booker si sveglia nell’ultimo quarto (11 punti sui 27 complessivi) e guida la rimonta dei Suns, sotto anche di 16, nei confronti di Washington: 112-108 il finale. Decisivi anche Durant (28 punti) e Nurkic (17 rimbalzi), Gafford il migliore dei Wizards (26 punti e 17 rimbalzi) dove non riesce a lasciare il segno Danilo Gallinari: 6 punti con 1/2 da tre e 3/3 ai liberi oltre a un rimbalzo e una palla recuperata il suo score in 12 minuti. I Warriors, invece, la spuntano per 118-114 al Moda Center di Portland con 28 punti di Thompson e 25 di Wiggins. Stephen Curry chiude ad appena quota 7 punti e dopo 268 partite consecutive non riesce a segnare dall’arco: 0/8 per il 35enne play di Akron, la cui ultima gara di regular season senza triple è datata addirittura 8 novembre 2018, 0/4 contro Milwaukee.

