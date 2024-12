Vitali Spa, presentato il bilancio di sostenibilità 2023

Milano, 11 dic. (askanews) – Essere sostenibili senza trascurare competitività e crescita. Questo l’obiettivo del Gruppo Vitali, società leader e specializzata in sviluppo immobiliare, infrastrutture, demolizioni e produzione materiali, che ha presentato il suo secondo bilancio di sostenibilità, riferito all’anno 2023. Un documento che conferma l’impegno del gruppo a rispettare e raggiungere i futuri obblighi previsti dalla direttiva sul reporting di sostenibilità, come sottolinea Massimo Vitali, presidente Vitali Spa: “Arriviamo da un 2023 molto importante, con una serie di traguardi prestigiosi come la Bergamo-Treviglio e attività a livello nazionale come l’aeroporto militare di Sigonella e l’inizio di nuove rigenerazioni a Bergamo, come quella del centro servizi. In quello stesso anno, abbiamo deciso di cambiare lo statuto aziendale e nel luglio 2024 siamo diventati Società Benefit. Il bilancio che presentiamo oggi è una storia dei traguardi raggiunti e che riguardano anche le persone, un consumo dell’energia e delle materie prime in modo consapevole e dei successi realizzati”. Fin dalla fondazione nel 1989, Vitali Spa ha sempre puntato su uno sviluppo responsabile, con al centro il rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro, la protezione dell’ambiente e la valorizzazione delle persone, così come delle diversità e inclusività. Così conferma anche Eleonora Sablone, Ceo di As Sustainable As Possibile e membro del Cda di Vitali SpA: “Stiamo portando avanti un programma ambizioso su diversi obiettivi, dalla mitigazione all’adattamento agli obiettivi sociali con riferimento a sicurezza e salute degli operatori. Ora iniziamo a prepararci per la sfida del 2025: Vitali, come grande impresa, sarà chiamata alla rendicontazione obbligatoria secondo il CSRD con i nuovi standard europei che saranno ancora più ambiziosi, ma ci aiuteranno nel definire una strategia efficace”. Fra i risultati raggiunti, a Vitali è stato assegnato il Sustainability Award 2023, riconoscimento riservato alle aziende italiane che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica, creando valore aggiunto anche per la comunità.