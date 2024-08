Volvo fornirà 300 camion elettrici a DSV

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks e la società di logistica globale DSV hanno firmato un accordo di cooperazione per 300 veicoli elettrici pesanti. L’accordo è uno dei più grandi ordini commerciali di camion elettrici Volvo. Con questo ordine, DSV avrà una delle più vaste flotte aziendali di mezzi elettrici pesanti in Europa. DSV si sta muovendo rapidamente verso un futuro più sostenibile su strade e autostrade. Ogni giorno più di 20.000 camion trasportano merci per i clienti dell’azienda in tutto il mondo e un numero crescente di essi diventerà elettrico o alimentato con carburanti rinnovabili nei prossimi anni.

Ora DSV e i suoi appaltatori, insieme a Volvo Trucks, hanno concordato di pianificare l’impiego di 300 camion elettrici a zero emissioni allo scarico nelle attività di DSV in Europa, come parte del piano dell’azienda che prevede l’impiego di 2.000 mezzi elettrici nella sua flotta entro il 2030. Con questo ordine, DSV avrà una delle più grandi flotte aziendali di camion elettrici pesanti in Europa. L’accordo comprende anche 500 camion Volvo ad alta efficienza energetica alimentati a diesel e a gas. La consegna di tutti i veicoli è prevista tra il 2024 e il 2026.

“Sono molto orgoglioso di approfondire la partnership con DSV. La collaborazione e il forte impegno sono essenziali per fare la differenza, rendendo il trasporto sostenibile e le riduzioni di CO2 una realtà. Questo ordine è la prova della loro fiducia nella nostra azienda e dimostra che il trasporto a zero emissioni allo scarico è una soluzione praticabile qui e ora”, ha dichiarato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “La collaborazione tra i vari settori è fondamentale per combattere il cambiamento climatico e siamo lieti di estendere la nostra partnership con Volvo nel nostro sforzo comune per ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. In qualità di leader mondiale della logistica, dobbiamo cercare di rimanere all’avanguardia nella transizione ecologica e questo accordo è un fantastico esempio di come le nuove tecnologie possano essere introdotte sul mercato su scala per renderle più accessibili ai nostri clienti”. L’accordo con Volvo è un passo importante verso un futuro più sostenibile nel settore dei trasporti”, afferma Søren Schmidt, CEO di DSV Road. I nuovi camion forniti a DSV comprenderanno il nuovo Volvo FH Aero Electric, dotato di un’aerodinamica migliorata che lo rende ancora più efficiente dal punto di vista energetico.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).