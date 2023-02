Volvo, nel 2022 accelerazione del programma strategico

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del 2022 Volvo è riuscita a progredire in modo significativo nel perseguimento degli obiettivi strategici, accelerando il processo che la porterà a diventare un’azienda che produce esclusivamente auto elettriche entro la fine del decennio e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2040. I ricavi dell’esercizio 2022 sono aumentati del 17% a 330,1 miliardi di corone svedesi (282 miliardi di corone svedesi nell’esercizio 2021); mentre l’utile operativo (EBIT) dell’esercizio 2022 è stato di 22,3 miliardi di corone svedesi (20,3 miliardi di corone svedesi nell’esercizio 2021). Il margine Ebit dell’esercizio 2022 si è attestato al 6,8% (7,2% nell’esercizio 2021). Nell’esercizio 2022, il margine Ebit escluse le entrate da joint venture e società collegate è risultato pari al 5,4% (7,5% nell’esercizio 2021). L’utile base per azione dell’esercizio 2022 ha raggiunto un valore di 5,23 corone svedesi (4,72 corone svedesi nell’esercizio 2021).

Nell’esercizio 2022, le vendite di auto a trazione completamente elettrica hanno rappresentato l’11% delle vendite totali (4% nell’esercizio 2021). Nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 105,2 miliardi di corone svedesi (80,1 miliardi di corone svedesi nel quarto trimestre 2021). L’utile operativo del quarto trimestre si è attestato a 3,4 miliardi di corone svedesi (3,7 miliardi di corone svedesi nel quarto trimestre 2021). Il margine EBIT del quarto trimestre ha raggiunto il 3,3% (4,6% nel quarto trimestre 2021). Nel quarto trimestre, il margine EBIT escluse le entrate da joint venture e società collegate è stato del 3,7% (7,1% nel quarto trimestre del 2021). L’utile base per azione del quarto trimestre si è attestato a 0,82 corone svedesi (0,66 corone svedesi nel quarto trimestre del 2021). La quota auto a trazione completamente elettrica vendute nel quarto trimestre è risultata pari al 18% (6% nel quarto trimestre del 2021).

“Nel 2022 abbiamo dimostrato di aver potenziato il nostro meccanismo di attuazione e i risultati continueranno a vedersi anche nel 2023”, ha dichiarato Jim Rowan.

