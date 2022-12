Volvo, nuovo polo tecnologico nel centro di Stoccolma

ROMA (ITALPRESS) – Si estende su due piani, occupa una superficie di oltre 7.500 metri quadrati e offre un ambiente di lavoro moderno e al passo con i tempi a oltre 700 talentuosi dipendenti di Volvo Cars: si tratta del nostro nuovo polo tecnologico, inaugurato ufficialmente oggi a Stoccolma, capitale della Svezia.

Il polo tecnologico si trova in prossimità del Volvo Studio, nel centro della città, ed è parte integrante della nostra attività futura, che ci stiamo impegnando a sviluppare continuando a perseguire i nostri ambiziosi obiettivi di metà decennio e oltre.

La Volvo del futuro sarà esclusivamente a trazione elettrica entro il 2030, verrà venduta sempre più spesso online, sarà gestita da avanzatissimi computer di base e progettata per migliorare nel tempo grazie ad aggiornamenti software eseguiti in modalità over-the-air. “Per velocizzare la nostra transizione, stiamo reclutando centinaia di talenti in diversi settori, fra cui ingegneria del software, data science e data analytics, gestione del prodotto, business online e sviluppo dell’esperienza del cliente. Molte di queste persone lavoreranno presso il nostro nuovo polo tecnologico”, ha spiegato il Coo e vice-Ceo, Bjòrn Annwall. Il tech hub servirà anche come base per le attività nell’intera regione di Stoccolma. L’obiettivo è quello di diventare un elemento centrale nel panorama tecnologico di Stoccolma, proprio dove sono nate e hanno sede diverse società tecnologiche miliardarie che hanno avuto successo a livello mondiale. Attraverso un’ampia gamma di eventi organizzati nel nostro nuovo hub tecnologico, Volvo intende confrontarsi con altre brillanti menti tecnologiche della capitale svedese.

La nuova struttura è inoltre orientata al benessere di chi ci lavora e comprende due sale ricreative ispirate al concetto giapponese di Shinrin Yoku. Qui i dipendenti potranno vivere un’esperienza immersiva a base di film, suoni e luci, pensata per favorire il rilassamento. “Il nostro nuovo polo di Stoccolma è stato progettato per stimolare la creatività e la collaborazione”, ha commentato Hanna Fager, Chief People Officer. “Sarà un luogo di lavoro moderno e inclusivo che favorirà la produttività e la collaborazione di talenti attuali e futuri dotati di un’ampia gamma di competenze. E’ un simbolo del design moderno scandinavo e riflette tutti i punti di forza del marchio Volvo”, ha aggiunto.

