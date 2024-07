Volvo Trucks presente con i nuovi veicoli allo IAA 2024

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks allo IAA 2024 presenterà una gamma di prodotti globali mai così forte. Sarà esposta la nuova gamma Volvo FH Aero, recentemente lanciata per l’Europa, l’Asia e l’Africa, con varianti elettriche e a biocarburante. Il mercato statunitense ha visto l’introduzione del nuovissimo Volvo VNL su una piattaforma completamente nuova che include tecnologie autonome all’avanguardia. L’IAA sarà la prima occasione per provare il Volvo VNL in Europa. Entrambi i modelli di camion sono stati sviluppati puntando sull’efficienza dei consumi e sulla sicurezza. “Sono entusiasta di vedere le reazioni dei clienti e dei media sulle nostre nuove gamme di camion e sulle tecnologie future”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Il nostro schieramento all’IAA di quest’anno mostrerà la forza globale del Gruppo Volvo e dimostrerà il nostro impegno a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni e zero incidenti: entrambi sono ugualmente importanti per il successo dei nostri clienti”.

All’IAA sarà presente anche il nuovo Volvo FM Low Entry, il primo camion Volvo sviluppato esclusivamente con un gruppo propulsore a batteria e una straordinaria visibilità per il conducente, per una maggiore sicurezza nell’ambiente cittadino. L’iconico Volvo FH16 Aero sarà presentato con il nuovissimo motore D17 da 17 litri ad alta efficienza, che aggiunge potenza riducendo il consumo di carburante e le emissioni. Questo camion è stato progettato per i compiti più difficili e per ottimizzare la produttività, ed è certificato per HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) e biodiesel B100. Volvo Trucks mostrerà anche la sua prossima tecnologia e-axle, creata su misura per i camion elettrici a batteria e a celle a combustibile di prossima generazione, che consente una maggiore autonomia elettrica e una guidabilità ottimizzata. Mentre Volvo ha cinque anni di esperienza con i camion elettrici nelle operazioni dei clienti in 47 paesi del mondo, l’idrogeno è il passo successivo per quanto riguarda i futuri sistemi di propulsione. L’idrogeno per le applicazioni a celle a combustibile e l’idrogeno nei motori a combustione vengono sviluppati in parallelo per garantire il futuro della gamma di camion dell’azienda per tutti i mercati e le applicazioni di trasporto sostenibile in tutto il mondo. Entrambe le tecnologie basate sull’idrogeno dovrebbero raggiungere i clienti verso la fine di questo decennio.

Molti dei camion Volvo presenti all’IAA saranno dotati del nuovo Camera Monitor System (CMS) di Volvo, che offre vantaggi sia in termini di risparmio di carburante grazie a una migliore aerodinamica, sia di maggiore sicurezza grazie a una migliore visibilità. Lo schieramento Volvo alla IAA sarà composto da 8 camion: FH Aero Electric 4×2 con Camera Monitor System (CMS), FH16 Aero 4×2 con carburante HVO, cabina XXL e CMS, FMX Electric 6×4 con cassone ribaltabile trilaterale, FM Low Entry 6×2 con cassone ribaltabile, FM 4×2 a gas con CMS, FE Elettrico 4×2 con multibenna, VNL 860, con specifiche complete e Volvo a celle combustibili (Test truck). Oltre a un’ampia gamma di modelli di veicoli, Volvo mostrerà anche le nuove tecnologie e i servizi in cantiere per la prossima generazione di camion, compresi i servizi di ricarica per i camion elettrici a batteria.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

