Zingaretti su caso Ranucci: la democrazia non è solo votare

Roma, 17 ott. (askanews) – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti dopo l’esplosione, avvenuta la scorsa notte, che ha distrutto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, alle porte della Capitale. “No, io credo che in queste occasioni bisogna stringere – dice – i denti e, oltre all’ovvia e totale solidarietà a Ranucci e ai giornalisti di Report, capire che chi colpisce un giornalista in Italia colpisce la democrazia e la libertà di tutte e di tutti. E questo ovviamente deve portare tutte e tutti a una grande riflessione, perché la democrazia non è solo votare, la democrazia è fondata anche su quell’equilibrio dei poteri tra i corpi dello Stato che devono essere rispettati, che non bisogna condividere se non si condivide, ma bisogna comprendere nella domanda e nella ricerca assoluta della loro autonomia, tra cui la libertà di stampa è un pilastro fondamentale. Quindi io mi auguro che anche questo atto estremo di violenza, ma aggiungerei anche la testa di capretto alcuni giorni fa un’altra giornalista in inchiesta, faccia a tutti riflettere che è tempo di voltare pagina, rimanga la dialettica, ovviamente politica, anche lo scontro politico, ma insieme difendiamo i pilastri e i capisaldi della democrazia italiana”.