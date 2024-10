2 minuti per la lettura

Una giuria di esperti in rappresentanza di 25 Paesi europei ha eletto il Nuovo Renault Master “Furgone dell’Anno 2025”.

LA PAROLA AL PRESIDENTE DELLA GIURIA

“La giuria è rimasta impressionata dal nuovo design, ma anche dal livello di innovazione e tecnologia sviluppate sulla nuova gamma Master che si distingue per l’aerodinamica avanzata, la maggior facilità di utilizzo con più efficienza energetica, più spazio, più sicurezza e più comfort”, ha detto Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year Award. “Inoltre, la nuova piattaforma multi-energia consente di montare gruppi motopropulsori diesel, elettrici e a idrogeno. Tutte caratteristiche che soddisfano i criteri del programma di premiazione. A prova di futuro! Complimenti a Renault per questo successo tutto meritato”.

RENAULT MASTER ELETTO “FURGONE DELL’ANNO 2025”

Il Nuovo Renault Master diventa in questo modo il quinto veicolo della casa francese a ricevere questo prestigioso premio dopo Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) e Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Dopo Scenic E-Tech Electric, eletta “Auto dell’Anno” a febbraio, Renault ha fatto incetta di premi ottenendo, uno dopo l’altro, i titoli di “Auto dell’Anno” e “Furgone dell’Anno”. L’ultima volta che la casa transalpina si era aggiudicata entrambi i premi nella stessa stagione risale a 27 anni fa, con la la Scenic I e il Master II.

PARLA IL DIRETTORE VEICOLI COMMERCIALI RENAULT

“È stato un vero premio per tutti i team che hanno lavorato al progetto”, spiega Heinz-Jürgen LÖW, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault. “Nuovo Master è un esempio perfetto di ciò che fa la forza dei veicoli commerciali Renault da oltre 120 anni”, ha aggiunto. “Prodotti innovativi, rivoluzionari e multi-energia, progettati per essere personalizzati quasi all’infinito per rispondere alle esigenze di ognuno dei nostri clienti professionali”.