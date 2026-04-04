VIDEO – La Divina Commedia secondo Andrea Ortis

Le interviste video dei protagonisti della Divina Commedia messa in scena dal regista e attore Andrea Ortis

Immaginate di scendere nei gironi più oscuri, sentire il calore soffocante dell’Inferno, mentre l’eco dei lamenti rimbalza tra fiamme e ombre. Le luci si tingono di rosso, il ritmo si fa incalzante, i corpi dei dannati si intrecciano in una danza che sembra sfidare la gravità. In platea il respiro si sospende. Poi, lentamente, tutto cambia: il buio lascia spazio a una luce tenue: siete nel Purgatorio, sospesi tra nuvole di speranza e note che avvolgono come un abbraccio. Infine, il Paradiso si apre davanti ai vostri occhi: cori celestiali, colori brillanti, un’armonia che sembra oltrepassare i confini del tempo.

È questo il viaggio che ha vissuto il pubblico del Teatro Cilea di Reggio Calabria con “La Divina Commedia – Opera Musical”, trasposizione scenica che trasforma i versi immortali del Sommo poeta, Dante Alighieri, in un’esperienza coinvolgente. Con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis – che firma anche drammaturgia e sintesi letteraria insieme a Gianmario Pagano – ogni canto prende forma tra scenografie spettacolari e un cast capace di condurre gli spettatori attraverso abissi ardenti, luoghi di espiazione e cieli illuminati da melodie eteree.

LA DIVINA COMMEDIA DI ANDREA ORTIS, I PROTAGONISTI DELLE INTERVISTE VIDEO

La poesia si fa carne, voce, movimento. Si sono concluse tra applausi e standing ovation, tre giornate intense, con due repliche quotidiane: matinée dedicate alle scuole e spettacoli serali aperti a tutti. Un grande successo per il colossal prodotto dalla MIC – Music International Company, che ha inaugurato la quarantesima stagione di eventi ideata dallo storico promoter calabrese Ruggero Pegna. A impressionare è anche la potente macchina scenica firmata da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi: un impianto visivo che, grazie alle proiezioni immersive in 3D di Virginio Levrio, trasforma il palco in un universo dinamico e mutevole.

Le coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini spingono i performer oltre i limiti dello spazio scenico, mentre i disegni luce di Valerio Tiberi e il progetto sonoro di Francesco Iannotta accompagnano il pubblico lungo ogni girone, ogni salita e ogni cielo. A guidare questo straordinario cammino è la voce narrante di Giancarlo Giannini, profonda e magnetica, che conduce gli spettatori tra i versi eterni di questo affascinante viaggio dantesco.

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