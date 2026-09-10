VIDEO – A Pernocari di Rombiolo rinasce “u pajjaru”

Video intervista a Nicola Mandaradoni presidente dell’Archeoclub Sede Armos che rilancia a Pernocari di Rombiolo il progetto de “U Pajjaru”

A Pernocari di Rombiolo la storia contadina diventa un presidio di memoria grazie all’Archeoclub d’Italia – sede Armos. Non serve una grande struttura per raccontare una storia. Basta un intreccio di materiali poveri e antichi gesti di lavoro. È quello che succede a Pernocari, dove il “Pajjàru” è tornato a vivere, diventando un nuovo presidio di memoria e identità per il territorio.

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