LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – prima sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della prima sessione:

Ore 09:30 Saluti istituzionali:

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia

Massimo Cerri, Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma

09,40 Il direttore Alessandro Barbano intervista Sabino Cassese, Professore emerito della Scuola Normale di Pisa e giudice emerito della Corte Costituzionale

10,00 Il direttore Alessandro Barbano intervista Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali

10,20 Panel 1 — La governance urbana nel sistema delle autonomie (Modera Ciriaco Viggiano) Maria Elena Boschi, Deputato e già Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico comparato. Sapienza Università di Roma

Graziano Delrio, Senatore della Repubblica e Presidente del Comitato Parlamentare Schengen

Linda Lanzillotta, già Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Roberto Morassut, Deputato, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Giorgio Mulé, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Cesare San Mauro, Professore di Diritto dell’Economia –Sapienza Università di Roma

11,30 Il direttore Alessandro Barbano intervista Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

11,50 Panel 2 “Muoversi nella città: mobilità sostenibile, accessibile, intelligente” (Modera Vittorio Ferla)

Manuela Morgante, Consigliera Seri Industrial Ennio Cascetta, Massachusetts Institute of Technology, Presidente del Cluster Tecnologico Trasporti

Marco Ponti, Responsabile Bridges Research Onlus, già ordinario di Economia al Politecnico di Milano

Manolo Cipolla, Presidente Cotral e Consigliere d’Amministrazione RFI

Gianluca Severi, Smart Mobility Manager Municipia – Gruppo Engineering

Marco Costa, Mobility Sales & Parking Manager di Enilive

Claudio Cipollini, Vicepresidente Associazione per Roma

Ore 12,20 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente ANCI

12,50 Il direttore Alessandro Barbano intervista Elena Bonetti, Deputata, già Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia

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