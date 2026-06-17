LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – prima sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della prima sessione:
Ore 09:30 Saluti istituzionali:
Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia
Massimo Cerri, Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma
09,40 Il direttore Alessandro Barbano intervista Sabino Cassese, Professore emerito della Scuola Normale di Pisa e giudice emerito della Corte Costituzionale
10,00 Il direttore Alessandro Barbano intervista Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali
10,20 Panel 1 — La governance urbana nel sistema delle autonomie (Modera Ciriaco Viggiano) Maria Elena Boschi, Deputato e già Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico comparato. Sapienza Università di Roma
Graziano Delrio, Senatore della Repubblica e Presidente del Comitato Parlamentare Schengen
Linda Lanzillotta, già Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Roberto Morassut, Deputato, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Giorgio Mulé, Vicepresidente della Camera dei Deputati
Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati
Cesare San Mauro, Professore di Diritto dell’Economia –Sapienza Università di Roma
11,30 Il direttore Alessandro Barbano intervista Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
11,50 Panel 2 “Muoversi nella città: mobilità sostenibile, accessibile, intelligente” (Modera Vittorio Ferla)
Manuela Morgante, Consigliera Seri Industrial Ennio Cascetta, Massachusetts Institute of Technology, Presidente del Cluster Tecnologico Trasporti
Marco Ponti, Responsabile Bridges Research Onlus, già ordinario di Economia al Politecnico di Milano
Manolo Cipolla, Presidente Cotral e Consigliere d’Amministrazione RFI
Gianluca Severi, Smart Mobility Manager Municipia – Gruppo Engineering
Marco Costa, Mobility Sales & Parking Manager di Enilive
Claudio Cipollini, Vicepresidente Associazione per Roma
Ore 12,20 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente ANCI
12,50 Il direttore Alessandro Barbano intervista Elena Bonetti, Deputata, già Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia
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