LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – seconda sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della seconda sessione.
Ore 14:30 Guido D’Ubaldo Presidente Ordine dei giornalisti Lazio
Ore 14,35 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli, Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 14,50 Panel 3 – “Rifiuti, energia e sostenibilità urbana. Da vincolo a opportunità“
(Modera Ciriaco Viggiano/ Federico Sangalli)
Erasmo D’Angelis, già coordinatore di Italiasicura a Palazzo Chigi, esperto in dissesto idrogeologico e difese di aree urbane da alluvioni
Ermete Realacci, Presidente onorario di Legambiente
Paolo Posteraro, Giornalista
Alessio Terzi, Assistant professor in Public Policy at University of Cambridge
Chicco Testa, già Segretario nazionale e Presidente di Legambiente
15,30 Panel 4 – Urbanistica, cultura e coesione sociale. Abitare la città: sviluppo urbano, culture, disuguaglianze e comunità”
(Modera Vittorio Ferla)
Stefano Boeri, Architetto e urbanista Umberto Croppi, già Assessore alla Cultura del Comune di Roma
Giuseppe De Rita, Presidente CENSIS Enrico Giovannini, Direttore ASVIS
Marco Ravaglioli, Presidente del gruppo dei Romanisti
Anna Maria Bianchi, Presidente Associazione Carteinregola
Pino Cardente, Promotore Leggi Popolari Roma Capitale Metropolitana
16,30 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma
16,50 Panel 5 – Classe creativa e capacità attrattiva. “Città aperte: giovani, talenti globali e nuove identità urbane”
(Modera Michele Ricciotti)
Vincenzo Castellano, Presidente UIFOR -Founder partner di ACT Studio Tributario Societario
Massimiliano Valerii, Direttore generale CENSIS
Giovanni Lo Storto, Strategic Advisor Transformative Learning
17,30 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA