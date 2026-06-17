LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – seconda sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della seconda sessione.

Ore 14:30 Guido D’Ubaldo Presidente Ordine dei giornalisti Lazio

Ore 14,35 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli, Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 14,50 Panel 3 – “Rifiuti, energia e sostenibilità urbana. Da vincolo a opportunità“

(Modera Ciriaco Viggiano/ Federico Sangalli)

Erasmo D’Angelis, già coordinatore di Italiasicura a Palazzo Chigi, esperto in dissesto idrogeologico e difese di aree urbane da alluvioni

Ermete Realacci, Presidente onorario di Legambiente

Paolo Posteraro, Giornalista

Alessio Terzi, Assistant professor in Public Policy at University of Cambridge

Chicco Testa, già Segretario nazionale e Presidente di Legambiente

15,30 Panel 4 – Urbanistica, cultura e coesione sociale. Abitare la città: sviluppo urbano, culture, disuguaglianze e comunità”

(Modera Vittorio Ferla)

Stefano Boeri, Architetto e urbanista Umberto Croppi, già Assessore alla Cultura del Comune di Roma

Giuseppe De Rita, Presidente CENSIS Enrico Giovannini, Direttore ASVIS

Marco Ravaglioli, Presidente del gruppo dei Romanisti

Anna Maria Bianchi, Presidente Associazione Carteinregola

Pino Cardente, Promotore Leggi Popolari Roma Capitale Metropolitana

16,30 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

16,50 Panel 5 – Classe creativa e capacità attrattiva. “Città aperte: giovani, talenti globali e nuove identità urbane”

(Modera Michele Ricciotti)

Vincenzo Castellano, Presidente UIFOR -Founder partner di ACT Studio Tributario Societario

Massimiliano Valerii, Direttore generale CENSIS

Giovanni Lo Storto, Strategic Advisor Transformative Learning

17,30 Il Direttore Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione

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