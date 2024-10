In Thailandia Ogura si laurea campione del mondo Moto2, gara a Canet

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Ai Ogura, in sella alla

Boscoscuro, è il nuovo campione del mondo della classe Moto2,

grazie al secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Thailandia.

Sul circuito di Chang, dunque, un pilota giapponese torna a

vincere un titolo mondiale: non accadeva dal 2009 con il trionfo

di Hiroshi Aoyama, in classe 250. Al debutto nella classe

intermedia, il team MT-Helmets porta così a casa il bottino

massimo. Primo successo mondiale anche per il costruttore

Boscoscuro. A vincere la gara è stato, invece, Aron Canet (Kalex):

oltre al secondo posto di Ogura, il podio viene completato da

Marcos Ramirez. La gara è stata interrotta a due giri dal termine

per l’esposizione della bandiera rossa, dovuta alla pioggia.

Somkiat Chantra (Kalex) e Diogo Moreira (Kalex) sono

rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, chiudono la top ten

Guevara, Dixon, Arenas, Gonzalez, Oncu. Nel corso del primo giro

sono caduti Fermin Aldeguer e Tony Arbolino, venuti a contatto.

