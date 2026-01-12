Hyundai Robotics LAB porta la Physical AI nei robot con DEEPX al CES 2026

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha annunciato lo sviluppo di un chip AI integrato per l’”Edge Brain” dei robot, basato su software proprietario e prodotto da DEEPX nell’ambito di una partnership strategica triennale. L’iniziativa unisce le avanzate competenze software del Robotics LAB all’esperienza di DEEPX nel settore dei semiconduttori, con l’obiettivo di affermare una posizione di leadership nel mercato. Soluzioni innovative di “robotizzazione dello spazio” saranno implementante nei settori manifatturiero, edilizio, logistico e della mobilità. Il Gruppo mira a promuovere il valore sociale attraverso sistemi avanzati di robotica e Physical AI, affrontando la carenza di manodopera e le sfide industriali contemporanee.

foto: Hyundai Italia

(ITALPRESS).