Renzi: Margherita 4.0 va fatta, non è operazione contro Pd

Roma, 16 gen. (askanews) – “Una Margherita 4.0 va fatta, poi che la si faccia con Delrio, con i sindaci, sono tutti rivoli che poi andranno nella Margherita 4.0… Certo qualcuno potrà venire via dal Pd, ma l’operazione non è contro il Pd, è a favore”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Sky Tg24.

“Non lo so se ci saranno le primarie o no, non mi attacco a questo feticcio, se ci saranno vanno viste come una grande festa di popolo, se non ci saranno bene”, ha concluso.