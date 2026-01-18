Aicher vince il super-G di Tarvisio, Goggia chiude sesta

TARVISIO (ITALPRESS) – Il weekend di Tarvisio, valido per la Coppa del mondo 2025/2026 di sci alpino femminile, si chiude con la vittoria di Emma Aicher in Super G. Prova strepitosa della 22enne tedesca, che sceglie un approccio aggressivo prendendosi anche qualche rischio: un rischio che paga, regalando ad Aicher il quarto successo in carriera, il secondo in Super G (primo stagionale nella specialità). 1’14″04 il tempo di Aicher, che regola per 27 centesimi la statunitense Lindsey Vonn, che conferma una continuità quasi sorprendente di risultati: per la campionessa 41enne, infatti, si tratta del settimo podio in otto gare stagionali. A completare il podio è la ceca Ester Ledecka, che con il pettorale numero 15 chiude terza a 0″94 e torna sul podio esattamente un anno dopo l’ultima volta, dalla discesa di St. Anton.

Per quanto riguarda le italiane, la migliore è Sofia Goggia, che termina al sesto posto pagando 1″13 di distacco: “Nel salto nel secondo settore ho preso troppa direzione e sono andata troppo a sinistra, quell’errore mi è costato il podio – ha spiegato ai microfoni di Rai Sport -. In generale è stata una prova solida, mi sono anche divertita, peccato per quei quattro decimi che ho lasciato lì”.

Decimo posto a 1″26 per Laura Pirovano, scesa con il pettorale numero 1: “Con questo numero faccio sempre un po’ fatica – ha ammesso la 28enne azzurra -. Secondo me non ho sciato male, in alcuni punti potevo osare di più ma vista la mia condizione mi sentivo di fare questo, cercare una sciata solida e conservare le energie”. Subito alle sue spalle, undicesima, Roberta Melesi, che si è detta “contenta, ho fatto una bella performance. Purtroppo c’è sempre quel pezzo di piano che mi rovina tutto quanto, in due decimi ballano tante posizioni”.

A punti anche Elena Curtoni, 16^ a 1″63, e Sara Allemand, che va a punti per la seconda volta in stagione (e in carriera) grazie al 28° posto a 2″10. Rimangono a secco, invece, Nadia Delago (39^ a 2″56) e Sara Thaler (43^ a 2″77), oltre a Nicol Delago, che dopo la vittoria di ieri in discesa commette un errore dopo poche porte ed esce di pista.

Da sottolineare anche l’uscita di pista di Alice Robinson, protagonista di una brutta caduta dopo essere andata a sbattere contro l’ultima porta; la neozelandese perde la testa della classifica di specialità a favore proprio di Sofia Goggia, che ora comanda con 200 punti davanti a Vonn (190) e alla stessa Robinson (180). La velocità tornerà tra due settimane nel weekend di Crans-Montana, con la discesa del 30 gennaio e il Super G del 31.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Emma Aicher (Ger) in 1’14″04

2. Lindsey Vonn (Usa) a 0″27

3. Ester Ledecka (Cze) a 0″94

4. Romane Miradoli (Fra) a 1″04

5. Keely Cashman (Usa) a 1″11

6. Sofia Goggia (Ita) a 1″13

7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) a 1″17

8. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 1″22

9. Mirjam Puchner (Aut) a 1″25

10. Laura Pirovano (Ita) a 1″26

11. Roberta Melesi (Ita) a 1″30

16. Elena Curtoni (Ita) a 1″63

28. Sara Allemand (Ita) a 2″10

39. Nadia Delago (Ita) a 2″56

43. Sara Thaler (Ita) a 2″77

DNF Nicol Delago (Ita)

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 923 punti

2. Camille Rast (Sui) 753

3. Emma Aicher (Ger) 598

4. Lindsey Vonn (Usa) 590

5. Sofia Goggia (Ita) 506

6. Paula Moltzan (Usa) 502

7. Alice Robinson (Nzl) 489

8. Julia Scheib (Aut) 460

9. Lara Colturi (Alb) 434

10. Sara Hector (Swe) 408

17. Laura Pirovano (Ita) 279

20. Lara Della Mea (Ita) 241

28. Nicol Delago (Ita)180

32. Elena Curtoni (Ita) 155

56. Roberta Melesi (Ita) 68

56. Martina Peterlini (Ita) 68

61. Asja Zenere (Ita) 63

71. Nadia Delago (Ita) 45

96. Giulia Valleriani (Ita) 13

101. Ilaria Ghisalberti (Ita) 12

110. Sara Allemand (Ita) 8

110. Emilia Mondinelli (Ita) 8

110. Sara Thaler (Ita) 8

123. Alice Pazzaglia (Ita) 5

123. Beatrice Sola (Ita) 5



