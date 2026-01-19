“Mamma, ho perso Sanremo”: al Brancaccio lo show di Antonio Mezzancella

Roma, 19 gen. (askanews) – Al grido “Mamma, ho perso Sanremo!”, debutta il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, uno degli artisti più versatili e completi dello spettacolo italiano contemporaneo, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua straordinaria energia.

“Mamma, ho perso Sanremo!” racconta la storia di un’impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un cantante, riceve un video messaggio insperato: è giunta finalmente l’ora di presentarsi al Festival di Sanremo con un suo brano! È arrivato il momento di abbracciare il sogno di diventare un cantautore. La gloria è a portata di mano. Ma nella vita non fila mai tutto liscio e un improvviso sciopero di artisti e maestranze impedisce lo svolgimento del Festival più famoso d’Italia mandando in frantumi il sogno di Antonio. “Ah sì? Sai che c’è? – dice Antonio – allora io, il Festival di Sanremo, me lo faccio tutto da solo!”. Si parte così per un viaggio surreale e incalzante, in cui la fantasia non conosce confini e il pubblico diventa complice della sua sfida impossibile: riprodurre tutti i più grandi protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e dell’attualità in una rassegna sanremese inedita, piena di ritmo e colpi di scena.

Il pubblico si prepari a ridere, ad emozionarsi e a lasciarsi travolgere da un’avventura che fa emergere una domanda che riguarda tutti: basta un grande talento per trasformare un sogno in realtà? Il Festival della canzone italiana non è mai stato così… imitato. Lo spettacolo “Mamma, ho perso Sanremo!”, prodotto da Spettacoli PRO e TGC Eventi, è scritto da Antonio Mezzancella con Marzio Rossi e Andrea Midena.

Antonio Mezzancella è un artista completo, capace di mescolare canto, imitazione, conduzione e spettacolo con naturalezza ed energia. Nato a Perugia nel 1980, ha cominciato fin da bambino a imitare le voci di cartoni animati e sigle televisive: una passione che nel tempo è diventata un mestiere. Dopo i primi anni di gavetta nei villaggi turistici, nel 2004 ha vinto il Festival di Castrocaro Terme come “volto nuovo”, trampolino di lancio per una carriera che lo avrebbe portato presto in televisione, in radio e sui palchi di tutta Italia.

La sua versatilità lo ha reso celebre: con la sua voce e la sua mimica dà vita a decine di personaggi e reinterpreta oltre 65 cantanti italiani e internazionali, confermandosi come uno dei più apprezzati “cantanti-imitatori” del panorama contemporaneo.

Nel 2015 ha conquistato il grande pubblico con la partecipazione a Tu sì que vales, dove si è classificato secondo, e ha poi consacrato il suo successo vincendo l’edizione 2018 di Tale e Quale Show su Rai 1, risultato che gli ha aperto le porte a collaborazioni radiofoniche, televisive e a innumerevoli serate dal vivo.

Negli anni la sua passione per la musica e lo spettacolo lo ha portato sui palchi di teatri, piazze, eventi aziendali, festival e manifestazioni in Italia e all’estero, mostrando una sorprendente capacità di trasformarsi: dal cabaret alla musica live, dalla conduzione all’imitazione, dalla parodia alla comicità. Oggi, con la maturità di un artista che ha costruito la propria carriera passo dopo passo, Antonio Mezzancella continua a sorprendere, emozionare e divertire il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua contagiosa energia.