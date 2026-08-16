Crotone, frequentato da pregiudicati: Chiuso lido balneare per 15 giorni

2 minuti per la lettura

Il Questore Crotone ha chiuso per 15 giorni la licenza di uno lido balneare frequentato abitualmente da soggetti pluripregiudicati.

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea, per la durata di 15 giorni, della licenza di uno stabilimento balneare e della connessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nella provincia di Crotone. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, accogliendo la formale richiesta avanzata dall’Arma dei Carabinieri al termine di una serie di mirati servizi di controllo del territorio, volti alla verifica del rispetto delle norme amministrative e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso delle verifiche effettuate in più occasioni, i militari dell’Arma hanno accertato che la struttura balneare era diventata un abituale punto di ritrovo per soggetti pluripregiudicati, alcuni dei quali ritenuti contigui agli ambienti della criminalità organizzata locale. La costante e assidua presenza di persone già note alle forze dell’ordine ha fatto emergere un quadro di concreto rischio per la sicurezza e la tranquillità della collettività, rendendo indispensabile l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

CROTONE, CHIUSO PER 15 GIORNI IL LIDO: DECISIONE DI NATURA PREVENTIVA

La misura di sospensione, la cui fase istruttoria è stata curata dalla Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, ha una natura squisitamente preventiva: l’obiettivo è infatti quello di spezzare il consolidamento di tali dinamiche, impedendo che l’esercizio commerciale continui a fungere da luogo di aggregazione o punto d’appoggio per contesti illeciti. L’operazione si inserisce nel più ampio piano straordinario di prevenzione e controllo del territorio intensificato in vista della stagione estiva, con un’attenzione particolare rivolta ai locali della movida, agli stabilimenti balneari e alle zone costiere ad alta affluenza turistica. L’intervento testimonia ancora una volta la stretta sinergia istituzionale e operativa tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, impegnate in modo coordinato nel contrasto a ogni forma di illegalità a tutela di cittadini, turisti e commercianti onesti.