Premio Futura 2025, vincono “Las Italianas” e “Sin Plumas”

Roma, 20 gen. (askanews) – “Las italianas” di Laura Citarella (Argentina) per la categoria Italia-America Latina e “Sin plumas” di Marco Borromei ed Elettra Pierantoni (Italia) per la categoria Italia-Spagna: sono questi i vincitori dell’edizione 2025 del Premio Futura, come deciso dalla giuria composta da Paola Leonardi (producer serie originali, Italia), Jaime Nualart (diplomatico e manager culturale, Messico) e Mayca Sanz (produttrice di Allegra Films, Spagna).

Il Premio Futura, istituito da La Nueva Ola – Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, è dedicato allo sviluppo di nuove sceneggiature originali e nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione cinematografica tra l’Italia, la Spagna e i Paesi dell’America Latina. Con una dotazione complessiva di 1.500 euro, il Premio sostiene progetti pensati fin dalla fase di scrittura in una prospettiva internazionale.

L’edizione 2025 ha registrato 32 candidature provenienti da 8 Paesi, confermando il crescente interesse per un’iniziativa che promuove il dialogo e la cooperazione tra diverse realtà produttive e culturali.

Il Premio Futura si inserisce in una linea di lavoro del Festival La Nueva Ola, orientata a rafforzare il dialogo tra le industrie cinematografiche dei Paesi coinvolti e a favorire i processi di coproduzione tra l’Italia e il mondo iberoamericano, attraverso il sostegno allo sviluppo delle sceneggiature e la creazione di occasioni di incontro tra autori, produttori e professionisti del settore.

“Con il Premio Futura vogliamo sostenere storie capaci di oltrepassare confini geografici, linguistici e immaginativi. Crediamo nella forza del cinema come ponte tra culture, come spazio di confronto e di futuro”, dichiarano Federico Sartori e Iris Martin-Peralta, direttori artistici del Festival.

Questa linea di sviluppo si inserisce nel percorso della 19esima edizione de La Nueva Ola, che si terrà a Roma dal 6 al 10 maggio 2026, confermando il ruolo del Festival come piattaforma di confronto e collaborazione all’interno dell’industria audiovisiva internazionale.

Il Premio Futura, come l’intero Festival La Nueva Ola, è promosso da EXIT Media, realtà di riferimento in Italia per la distribuzione, la promozione e lo sviluppo del cinema spagnolo e latinoamericano, operando tra programmazione, formazione e sviluppo di nuovi progetti.