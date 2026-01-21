Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juve-Napoli, Roma-Milan a Colombo

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Maurizio Mariani a dirigere Juventus-Napoli, uno dei due big-match della 22esima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18. Insieme all’arbitro della sezione di Aprilia ci saranno gli assistenti Tegoni e Berti, il quarto ufficiale di gara Marchetti, quindi Doveri e Di Paolo alla Var. Alle 20.45 di domenica 25, l’altra sfida di alta classifica. La gara dell’Olimpico tra Roma e Milan sarà diretta da Andrea Colombo di Como. Con lui i guardalinee Perrotti e Rossi, il quarto uomo Zufferli e gli arbitri Var Di Bello e Abisso. Ad aprire il quadro della 22esima giornata sarà l’anticipo Inter-Pisa, in programma venerdì 23 alle 20.45 e affidato a Matteo Marcenaro di Genova.

GLI ARBITRI DELLA 22ESIMA GIORNATA

Inter – Pisa (23/01, ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

Como – Torino (24/01, ore 15) arbitro: Feliciani di Teramo

Fiorentina – Cagliari (24/01, ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Lecce – Lazio (24/01, ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova

Sassuolo – Cremonese (ore 12.30) arbitro: Collu di Cagliari

Atalanta – Parma (ore 15) arbitro: Sacchi di Macerata

Genoa – Bologna (ore 15) arbitro: Maresca di Napoli

Juventus – Napoli (ore 18) arbitro: Mariani di Aprilia

Roma – Milan (ore 20.45) arbitro: Colombo di Como

Verona – Udinese (26/01, ore 20.45) arbitro: Manganiello di Pinerolo

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).