Tuffi, oro Italia nel mixed team agli Europei di Parigi. Argento Pelati nell’artistico

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un oro per “rompere il ghiaccio” nel “miglior modo possibile”, citando la stella Chiara Pellacani. L’Italia dei tuffi comincia al meglio gli Europei degli sport acquatici di Parigi, salendo sul gradino più alto del podio nel mixed team event, la gara che ha visto protagoniste due coppie per nazione, impegnate una dal trampolino 3 metri e l’altra dalla piattaforma 10 metri. Assieme a Pellacani, già otto volte d’oro a livello continentale (due ai Giochi Europei) prima della rassegna in Francia, protagonisti anche Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra, che hanno totalizzato il punteggio di 410.60, precedendo la Russia sotto bandiera neutrale, argento con 385.80, e l’Ucraina, bronzo con 368.20. Ad aprire il pomeriggio sono stati Pellacani e Santoro, già campioni del mondo nel sincro 3 metri a Singapore 2025, con un salto individuale a testa e uno di coppia, che sono valsi la seconda posizione a metà gara dietro alla Russia. Decisivi quindi i tre tuffi dalla piattaforma firmati Jodoin di Maria e Pelligra, esordiente agli Europei a soli 17 anni, che hanno permesso all’Italia di balzare in testa e aprire al meglio le oltre due settimane nelle vasche parigine.

“Siamo davvero contentissimi, non potevamo iniziare in maniera migliore, non era facile – le parole di Pellacani ai microfoni Rai -. Voglio fare i miei complimenti a Raffaele (Pelligra, ndr) per il suo esordio: è stato davvero bravo”. Grande soddisfazione anche per il direttore tecnico Oscar Bertone: “È molto importante cominciare con un oro per la squadra – ha affermato -. Sono ragazzi molto giovani e queste esperienze aiutano tutta la squadra a iniziare l’Europeo con il piede giusto”. Il secondo podio è arrivato dal nuoto artistico, grazie alla splendida prestazione di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile sulle note di Radio Ga Ga dei Queen, che gli è valsa l’argento con lo score di 241.7008 dietro solamente al britannico Ranjuo Tomblin (249.3951). Il classe 2007 ha aggiunto così un altro argento europeo al suo palmares, che nonostante i soli 19 anni di età vanta già anche un bronzo nel solo libero e uno nel duo tecnico misto ai Mondiali di Singapore dello scorso anno. Si è invece chiusa al quinto posto la finale del duo tecnico femminile per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, che hanno chiuso con il punteggio di 290.4416. L’oro è andato alla Grecia (311.4308), davanti a Russia sotto bandiera neutrale (302.9950) e Gran Bretagna (297.9108).

“Direi che siamo state brave – le parole di Ruggiero ai microfoni Rai dopo la gara -. È un esercizio buono: ci riteniamo soddisfatte”. Le due italiane saranno di nuovo in acqua domani per la finale del duo libero femminile. Nella giornata di sabato in programma anche la finale del duo libero misto, mentre per quanto riguarda i tuffi saranno assegnate le medaglie del trampolino 1 metro maschile e della piattaforma 10 metri sincro femminile.

– Foto Ipa Agency –

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