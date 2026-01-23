Petrolio balza con portaerei Usa verso l’Iran, Wti +3% a 61,18 usd

1 minuto per la lettura
Roma, 23 gen. (askanews) – I prezzi del petrolio tornano infiammarsi, dopo che il presidente usa Donald Trump ha inviato il gruppo navale della portaerei Lincoln verso l’Iran, presagio di nuove tensioni geopolitiche nella regione dopo quelle appena (forse) rientrate sulla Groenlandia.
Nel delle contrattazioni mattutine a New York, il barile di West Texas Intermediate balza di oltre il 3% a 61,18 dollari. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna il 2,87% a 65,90 dollari.
