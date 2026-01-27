Fiat Grande Panda eletta “Novità dell’Anno 2026” dai lettori di Quattroruote

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Grande Panda si aggiudica il titolo Quattroruote – La Novità dell’Anno 2026, “confermandosi come una delle vetture più apprezzate e innovative del panorama automobilistico contemporaneo”, sottolinea una nota di Stellantis.

Con il 12% delle preferenze, la nuova compatta Fiat ha primeggiato in un referendum digitale che quest’anno ha visto in gara 20 tra le più significative novità automobilistiche lanciate nel 2025.

FIAT è orgogliosa di questo riconoscimento, “perchè nasce da un voto popolare e conferma quanto Grande Panda, grazie alla gamma completa di motorizzazioni – elettrica, ibrida e benzina sia capace di incontrare i nuovi bisogni delle famiglie e degli automobilisti – prosegue la nota -. Con Grande Panda, FIAT arricchisce ulteriormente una storia di successi nel premio Quattroruote – La Novità dell’Anno, che negli anni ha visto trionfare modelli iconici come Fiat Panda (2004), Fiat 500 (2008), Fiat 500L (2013), Fiat 500X (2016), Nuova 500 (2021), Fiat 600e (2024) e la nuova vittoria del 2026”.

“La nona vittoria di un modello FIAT nell’albo d’oro del premio istituito nel 2000 dalla redazione di Quattroruote testimonia di un legame stretto con l’esperto ed esigente pubblico di appassionati dell’auto come sono i lettori di Quattroruote. Questo risultato conferma l’eccezionale combinazione di stile, innovazione e accessibilità della Grande Panda, dimostrando l’impegno del marchio nel proporre un’auto pratica e iconica, con una tradizione che dura da decenni – spiega ancora Stellantis -. Allo stesso tempo celebra la visione attuale della mobilità per FIAT: accessibile, divertente e proiettata al futuro. Il riconoscimento di Quattroruote si aggiunge a una serie di premi nazionali e internazionali già ottenuti dalla Grande Panda assegnati da giornalisti e addetti del settore o da giurie popolari di automobilisti, tra cui ricordiamo il premio Auto Europa 2026 (assegnato dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Auto-UIGA) ed il Red Dot Award 2025 – Product Design”.

