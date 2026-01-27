Giorno memoria, Meloni: disegno diabolico per cancellare ebrei da Europa

Roma, 27 gen. (askanews) – “Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della memoria.

“Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità – aggiunge – mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche”.