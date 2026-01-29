Ue, Metsola incontra il Gran Maestro dell’Ordine di Malta

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Gran Maestro, Fra’ John Dunlap, ha ricevuto questa mattina al Palazzo Magistrale a Roma la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La visita di cortesia è stata l’occasione per un aggiornamento sulle attività dell’Ordine di Malta diffuse in oltre 130 Paesi nel mondo.

La presidente ha espresso grande apprezzamento per il lavoro umanitario che l’Ordine svolge in situazioni complesse come l’Ucraina e Gaza, stando al comunicato diffuso dall’Ordine di Malta.

Durante i colloqui, a cui hanno partecipato anche il Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo, il Ricevitore del Comun Tesoro Fra’ Francis Vassallo e l’Ambasciatore dell’Unione Europea presso l’Ordine di Malta Martin Selmayr, è stata condivisa una comune preoccupazione per gli scenari di crisi internazionali, auspicando il ritorno a situazioni di stabilità e di rispetto del diritto umanitario internazionale.