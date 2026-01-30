Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria eseguito il primo trapianto renale da donatore cadavere del 2026

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Prosegue l’attività di trapianto presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il 2026 si apre nel segno della continuità con l’esecuzione del primo trapianto renale da donatore cadavere dell’anno.

“La paziente, una donna di 72 anni in trattamento dialitico da circa quattro anni, ha ricevuto il trapianto in una fase clinicamente delicata, caratterizzata da problematiche legate all’età e alla dialisi – si legge nella nota – L’intervento è stato eseguito con successo grazie al lavoro congiunto dei nefrologi, degli anestesisti e dell’équipe chirurgica, composta da urologi e chirurghi generali. Il decorso post-operatorio è risultato regolare, con una durata della degenza pari a 9 giorni, indice di appropriatezza clinica ed efficienza organizzativa del percorso trapiantologico. La paziente è stata dimessa in buone condizioni cliniche. Grande la soddisfazione espressa dalla paziente e dai familiari al momento della dimissione, per il superamento dell’esperienza della dialisi”.

