Sicurezza, al via a palazzo Chigi vertice con Meloni

| 2 Febbraio 2026 11:35 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 2 feb. (askanews) – Al via a palazzo Chigi l’incontro convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sui provvedimenti del pacchetto sicurezza.

Al vertice di governo partecipano i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza, e Giovanbattista Fazzolari, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

