Caso Epstein, Salvini: non so nulla, è un mondo lontano anni luce da me

Milano, 3 feb. (askanews) – “Le opposizioni mi chiedono di andare a spiegare qualunque cosa, anche se piove a Milano. Non ho mai conosciuto Esptein, Bannon l’ho incontrato una volta nella vita e non gli ho mai chiesto neanche un caffè. E’ un mondo che mi incuriosisce tra virgolette ma è lontano anni luce da me non ho idea di cosa facessero su quei computer su quell’isola. Se dovessi andare in Parlamento direi che ne so quanto voi, non ne ho la più pallida idea”. Lo ha detto il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini, a Zapping su Radiouno, circa i riferimenti alla sua persona negli Epstein Files e la richiesta delle opposizioni che venga a spiegare in Parlamento.