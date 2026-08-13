Accesso antimafia a Isola, consigliera comunale in una società del clan Arena

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Al vaglio della commissione d’accesso di Isola anche le carte dell’operazione Seleno: la figlia di uno degli arrestati è consigliera comunale



ISOLA CAPO RIZZUTO – Deteneva il 25% delle quote di una società considerata dai pentiti direttamente «in mano alla famiglia di ‘ndrangheta degli Arena». C’è anche la figura della consigliera comunale Maria Teresa (“Mary”) Muraca tra i dossier al vaglio della Commissione d’accesso antimafia che si è insediata al Municipio di Isola Capo Rizzuto. Un tassello pesante, che emerge dalle carte dell’operazione “Black Flower” – l’indagine che ha sgominato il racket al villaggio turistico Seleno-Margheritissima – e che porta il condizionamento dei clan fin dentro l’Assise cittadina.

Il gioco delle scatole cinesi tra padre e figlia



A ricostruire la ragnatela di relazioni economico-finanziarie sono state le visure della Camera di Commercio analizzate dagli investigatori della Dda di Catanzaro. Al centro dell’attenzione due aziende speculari: la I.G.B. Immobiliare S.r.l. e la G.B. Costruzioni S.r.l..

Le due compagini condividono ben tre soci su quattro (Giuseppe Bruno, Carmine Antonio Timpa e Pasquale Serio) con identiche proporzioni di capitale. La differenza fondamentale risiede proprio nel quarto socio titolare del restante 25%. Nella I.G.B. Immobiliare S.r.l. la quota apparteneva a Domenico Muraca. finito ai domiciliari nell’inchiesta Black Flower. Nella G.B. Costruzioni S.r.l. la quota del 25% figurava in testa alla figlia, la consigliera Mary Muraca.

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I verbali del pentito e la parentela con “Cenzo u’ Sanguinario”



A chiarire la natura di quella compagine aziendale sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura (rese già nel settembre 2008), il quale ha indicato espressamente la G.B. Costruzioni S.r.l. come un’impresa gestita direttamente per conto della cosca Arena.

Ma il quadro si appesantisce ulteriormente sotto il profilo dei vincoli di sangue. Domenico Muraca – padre della consigliera – è infatti sposato con Maria Arena, figlia del defunto boss Vincenzo Arena, alias “Cenzo u’ Sanguinario”, ed è cugino diretto di Angelo Muraca, già coinvolto nella maxi-inchiesta “Jonny” e condannato. Angelo Muraca era uno dei titolari della società Quadrifoglio, il catering servente il Centro d’accoglienza S. Anna, attraverso cui la cosca Arena lucrava sul business dei migranti.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la I.G.B. Immobiliare è poi finita in una profonda crisi finanziaria, culminata con il pignoramento e la vendita all’asta degli appartamenti del villaggio Seleno. Un passaggio che ha scatenato una pesante stagione di estorsioni e intimidazioni ai danni dei nuovi proprietari giunti dal centro-nord Italia.

Dal crac del Villaggio Seleno al lavoro dei commissari



L’intreccio societario e parentale legato alla consigliera Muraca va ad aggiungersi a un quadro già estremamente complesso per la Giunta guidata da Maria Grazia Vittimberga. Dalle pressioni sulla frazione Le Cannella da parte di Luigi Masciari, figura emergente delle cosche isolitane intercettato spesso mentre conversava col marito della sindaca, Roberto Bianchi, all’uso del teatro Eraclea, bene confiscato in cui avvenivano i festeggiamenti elettorali. Nella sede elettorale è stato peraltro avvisato il deus ex machina dell’affare dell’accoglienza, l’ex governatore della Misericordia Leonardo Sacco, condannato in via definitiva per associazione mafiosa nel processo Jonny. Ma la Giunta isolitana è finita anche al centro degli accertamenti della Procura di Crotone dedicati alla gestione del Servizio idrico integrato e alle criticità sulla scuola di Le Castella.

Per i tre commissari inviati dalla Prefettura, il materiale su cui far luce non manca. I commissari hanno chiesto atti e delibere prodotti, dal 2025 in poi, nel secondo mandato della Giunta, su cui si concentrerà la prima parte dell’accesso antimafia. Ma gli elementi che hanno innescato gli accertamenti e gettano ombre sulla vita politico-amministrativa del Comune sono emersi da varie inchieste giudiziarie. I commissari dovranno appurare eventuali ingerenze della ‘ndrangheta nelle scelte dell’ente.