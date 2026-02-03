Energia, Pichetto: Italia rafforza sicurezza con la diversificazione

Roma, 3 feb. (askanews) – “Il settore energetico è in una fase di rapida trasformazione che porta con sé importanti criticità da risolvere, in un contesto segnato da forti modificazioni nei mercati e nelle politiche energetiche, aggravate da tensioni geopolitiche”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo quanto riporta un comunicato questa mattina a Roma all’Evento di presentazione del World Energy Outlook (Weo) 2025 dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), organizzato da Enel in collaborazione con l’agenzia e il patrocinio del Mase.

“Il lavoro analitico dell’Agenzia Internazionale dell’Energia – ha ricordato Pichetto – è di grande supporto per orientarsi nell’incertezza, individuare priorità strategiche e assumere decisioni informate”.

“Nel contesto internazionale – ha sottolineato – l’Italia si distingue per gli impegni assunti in materia di sicurezza energetica e per gli sforzi compiuti nel rafforzare il proprio ruolo strategico come hub energetico del Mediterraneo, attraverso progetti infrastrutturali strategici come ELMED, l’interconnessione elettrica basata su rinnovabili tra Italia e Tunisia, contribuendo così attivamente alla stabilità e all’integrazione dei mercati regionali”.

“La sicurezza energetica – ha ricordato il ministro italiano dell’Ambiente e dell’Energia – si è evoluta in un concetto complesso, che comprende sia la disponibilità dei combustibili sia la resilienza delle catene di fornitura e la competitività tecnologica. Basti pensare – ha aggiunto – alle catene di approvvigionamento complesse per i minerali critici, i componenti specializzati e le capacità manifatturiere altamente qualificate.

“Nessun Paese – ha evidenziato Pichetto – può garantire da solo l’intera catena del valore delle tecnologie energetiche. Per questo – ha ricordato – le partnership internazionali sono essenziali per gestire i rischi globali e cogliere le opportunità”.

“L’Italia – ha rimarcato il ministro – continua a rafforzare la propria sicurezza energetica con la diversificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ricorrendo a tutte le fonti utili”

“La transizione energetica – ha aggiunto – non è in contrasto con la sicurezza energetica, al contrario, ne è un fattore abilitante, restando fondamentale la ricerca di soluzioni concrete e innovative per un futuro energetico sostenibile, e nell’attuale contesto globale, sicurezza energetica e sostenibilità (economica, sociale, ambientale) devono procedere insieme”.

Il ministro ha sottolineato che “in questo contesto trasformativo, l’Intelligenza artificiale emerge come fattore chiave, accelerando la domanda di elettricità, confermando e rafforzando la consapevolezza di una nuova Era dell’elettricità”.

In conclusione il ministro ha ricordato il ruolo fondamentale delle imprese private nel settore energetico: “le aziende energetiche italiane – ha affermato – sono ambasciatrici dell’eccellenza italiana nel mondo e svolgeranno un ruolo cruciale nel promuovere un sistema energetico sostenibile ed efficiente nel lungo periodo”.