Calcio, Lecce-Udinese 2-1, decide una punizione di Banda

Roma, 8 feb. (askanews) – Il Lecce batte l’Udinese 2-1 ed ottiene al Via del Mare una vittoria fondamentale che lo porta a +3 sulla retrocessione. I padroni di casa, complice un doppio svarione difensivo degli avversari, trovano subito il vantaggio: Solet si fa scippare un pallone sanguinoso, Karlstrom scivola e accomoda il piazzato di Gandelman, al primo goal in Serie A. Sottil ci prova su punizione ma non pesca il jolly, a differenza di Zemura che sfrutta al meglio il grande assist di Atta: Gaspar interviene in ritardo sull’esterno di Runjaic e si procura il rigore che Solet trasforma con estrema freddezza, spiazzando Falcone e facendosi perdonare per l’errore precedente. A segnare il gol partita ci pensa Banda: punizione da manuale che vale tre punti dal peso specifico enorme.