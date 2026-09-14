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Milano, stupro di Ferragosto: il Riesame scarcera l’indagato

| 14 Settembre 2026 23:02 | 0 commenti

Milano, stupro di Ferragosto: il Riesame scarcera l’indagato

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato i domiciliari, sostituendoli con l’obbligo di dimora, per Mamon Abd Elmanam Yaser Hassan, accusato di aver abusato di una studentessa. Presunto abuso avvenuto in corso Como, a pochi passi dalla discoteca Hollywood, la notte di Ferragosto. A ricorrere al Riesame è stato l’avvocato Pierpaolo Proverbio, difensore del trentottenne pr. “Il mio assistito ha spiegato che si è trattato di un rapporto consensuale, quindi l’obiettivo principale era la revoca di ogni misura cautelare; tuttavia la scarcerazione è un passo avanti, che gli consente di affrontare più serenamente l’indagine” spiega Proverbio all’Adnkronos. 

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