Italia capitale del Pest Management

Bologna, 11 feb. (askanews) – L’Italia si conferma il baricentro europeo della sicurezza e della sanità pubblica. Ha preso il via oggi a BolognaFiere la terza edizione di PestMed Expo, la manifestazione di riferimento per il pest management e la sanificazione, che quest’anno segna un decisivo salto di qualità ottenendo il riconoscimento ufficiale di Fiera Internazionale. Non solo un’esposizione, ma una piattaforma di sistema dove l’eccellenza del Made in Italy incontra le grandi sfide della salute globale. L’evento, ospitato nel Padiglione 33, vede la partecipazione di operatori professionali provenienti da oltre 49 Paesi, consolidando un network che unisce Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Al centro del dibattito, la necessità di trasformare la prevenzione in uno standard industriale misurabile, capace di proteggere filiere strategiche come quella agroalimentare, orgoglio del nostro Paese e patrimonio UNESCO. Abbiamo parlato con Claudio Vercellone Ceo Pestmed Expo:”Siamo all’inaugurazione di Pest Med, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione in Italia, terza edizione internazionale a tutti gli effetti, 320 buyer da tutto il mondo, 49 paesi da tutto il Mediterraneo, da tutta l’Europa e anche dal sud-est asiatico. Ci aspettiamo veramente un grande ritorno per i nostri espositori che ci seguono ormai da tre grandi edizioni”.È poi intervenuto Paolo Valente Direttore Generale ANIR Confindustria: “Noi, che rappresentiamo le aziende della ristorazione collettiva nel sistema confindustriale, siamo molto interessati a tutti i processi di filiera. Parliamo di eccellenza, disinfestazione legata al mondo del food significa oggi garantire una grande eccellenza di filiera. Loro sono le persone che insieme a noi in modo molto invisibile preparano e creano tutto quello che oggi viene considerato ormai patrimonio dell’UNESCO. Parliamo del settore molto importante in questi tempi celebrato della cucina italiana, di cui in questi giorni abbiamo anche delle grandi testimonianze”.Abbiamo parlato con Paolo de Castro presidente Nomisma: “Oggi, ancora più di ieri, sanificazione e disinfestazione sono parole chiave in un settore che comprende tutta la filiera, in particolare quell’agroalimentare, specie adesso con la cucina italiana patrimonio dell’umanità non si può più scherzare. Abbiamo bisogno di mettere in luce questo sistema per organizzarlo meglio da qui Nomisma si candida a realizzare questo libro bianco del facility management per incominciare a far capire i numeri di questa filiera straordinaria che ha una leadership italiana”.Infine è intervenuto Marco Benedetti presidente Anid: “Oggi fortunatamente apriamo la fiera internazionale del PestMedEx, la terza edizione un grande contenitore dove si incontrano la parte istituzionale, politica, scientifica, gli stakeholder e grazie soprattutto a tutte le aziende che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento”.In un’epoca in cui la tecnologia corre veloce e i confini digitali si annullano, PestMed Expo ci ricorda una verità fondamentale: la nostra sicurezza non può essere virtuale. Il futuro della salute ambientale passa da qui, dove l’ingegno italiano e la cooperazione globale hanno costruito un muro invisibile, ma d’acciaio, a protezione della nostra vita quotidiana.